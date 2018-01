Correnteza em cachoeira deixa 2 mortos e 1 desaparecido Bombeiros de Passos, no sul de Minas, localizaram, ontem, os corpos de Taísa Parreira de Souza, de 5 anos, e de Luana Aparecida Gomes, de 26, vítimas de enchente que, na tarde de domingo, arrastou um grupo de turistas paulistas em uma cachoeira no município de São João Batista do Glória, a 372 quilômetros de Belo Horizonte. Cesimar Onesi Fernandes, de 26 anos, permanecia desaparecido. Os bombeiros conseguiram resgatar 13 pessoas após uma forte chuva ter feito subir o nível das águas do ribeirão Quebra Anzol, nas proximidades da Cachoeira do Filó. O local fica abaixo da região conhecida como Chapadão da Zagaia, que faz parte do complexo da Serra da Canastra, no sul do Estado de Minas. Segundo testemunhas, a forte chuva fez com que o volume de água da cachoeira subisse cerca de seis metros em poucos minutos. No momento da enchente, aproximadamente 80 pessoas estavam nas margens do ribeirão; 16 foram levadas pelas correntezas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo de turistas saiu de Jardinópolis e de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para passar o feriado de carnaval na região do sul de Minas. Uma parte estava hospedada em um condomínio, e a outra acampou nas proximidades do ribeirão. Os bombeiros reiniciaram as buscas às 5 horas da manhã de ontem. O corpo de Taísa foi localizado logo cedo, preso em alguns galhos, distante cerca de três quilômetros abaixo da cachoeira. As buscas estavam sendo dificultadas pela chuva constante O corpo de Luana foi localizado no final da tarde pelos bombeiros. As buscas por Fernandes serão retomadas hoje.