Corretor é preso após manter ex-namorada refém no RS

Um corretor de seguros de 44 anos manteve a ex-namorada de 43 anos como refém por alguns minutos e depois passou 12 horas trancado no apartamento dela até se entregar à polícia na manhã desta terça-feira, 27, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre.

O casal já havia encerrado o relacionamento, mas se encontrou para jantar na noite de segunda-feira. As primeiras informações tomadas pela polícia indicam que, ao ver uma página de relacionamento da mulher na internet, o homem ficou com ciúme e trancou a porta do apartamento, impedido a saída da ex-namorada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 30 minutos depois, a mulher aproveitou-se de uma distração do homem e fugiu pela sacada, com auxílio do zelador do edifício. A Brigada Militar cercou o local e tentou persuadir o corretor de seguros a sair. Somente ao amanhecer, com a chegada de um advogado, ele aceitou entregar a arma que portava, deixou o apartamento e foi conduzido a uma delegacia e autuado em flagrante por cárcere privado.