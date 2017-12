Corte de verbas começa pelos ''sem-mandato''

No total, o volume de emendas de parlamentares aprovadas ao Orçamento de 2011 é de R$ 21 bilhões. Dessas, cerca de R$ 18 bilhões serão dizimadas, segundo adiantou fonte do Planalto.

Entre esses R$ 18 bilhões, as emendas dos sem-mandato tendem a ser as primeiras da fila, embora o festival de liberações dos últimos dias mostre que isso nem sempre é verdade. "Claro que agora ficará mais difícil", disse o ex-deputado Chico da Princesa (PR-PR), que teve aprovadas 17 emendas destinando recursos para cidades do interior do Paraná.

Entre os alvos preferenciais dos cortes há emendas com boas chances de escapar. São as apresentadas por ex-parlamentares que agora ocupam cargos no Executivo. O vice-presidente Michel Temer, por exemplo, teve aprovadas 20 emendas, no valor de R$ 11,550 milhões. O ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, emplacou 19 emendas, no total de R$ 10,650 milhões.