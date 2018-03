Corveta da Marinha desembarca 133 peças do Airbus no Recife

Armário da copa, gavetas, uma poltrona azul, portas de bagageiros, pedaços da fuselagem, máscaras de oxigênio, maleta de plástico amarela e roupas de passageiros estão entre as 133 peças do Airbus da Air France desembarcadas na manhã desta sexta-feira, 19, no Porto do Recife, pela Corveta Caboclo, da Marinha brasileira. Todo o material - sem nenhum traço de incêndio - foi inventariado e entregue ao Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil Francesa (BEA).

Foi o segundo mais expressivo lote de destroços desembarcados no Porto do Recife. No primeiro, dia 12, a fragata Constituição trouxe a maior peça resgatada do avião, o estabilizador vertical, onde se localiza o leme da aeronave. Todos os destroços levados à capital pernambucana se encontram em um hangar alugado do Aeroclube do Recife, sob a guarda do BEA, encarregado de investigar as causas do acidente ocorrido na noite do dia 31 de maio. Dos 228 integrantes - entre passageiros e tripulantes - do voo 447 que saiu do Rio com destino a Paris, 50 foram resgatados.

