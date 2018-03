Costa diz que não quer forçar Patrus a ser vice

O pré-candidato ao governo de Minas Hélio Costa (PMDB) disse ontem que não pretende "forçar" o ex-ministro Patrus Ananias (PT) a compor sua chapa. Segundo Costa, há "uma fila" de políticos interessados em ser seu vice. "Não quero certamente ficar forçando o ministro, mas o convite foi feito oficialmente. Ele deve analisar a proposta e, se Deus quiser, vai aceitar", disse Costa, em São Paulo, onde esteve para o lançamento de seu livro Lembranças de um Tempo Fantástico. O candidato do PMDB negou divergências com o PT em Minas. "A executiva estadual do PT se reuniu em Minas e por unanimidade aprovou a aliança", argumentou.