Costa especula que Alencar vá para PMDB Encerradas as eleições, o diretório mineiro do PMDB já iniciou uma nova ofensiva para ter de volta o vice-presidente da República, José Alencar, atualmente filiado ao nanico PRB. A expectativa é que devido à cláusula de barreira, Alencar, reeleito na chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja obrigado a deixar a legenda. "Acreditamos que nessa recomposição partidária, se o José Alencar tiver que sair de seu partido, o caminho natural será o PMDB", disse o ministro das Comunicações, Hélio Costa.