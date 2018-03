Costureira é presa com 18 quilos de maconha em São José do Rio Preto

Central de Notícias

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- Uma costureira de 39 anos foi presa sob acusação de tráfico de drogas, na noite de domingo, 4, no Parque dos Pássaros, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) localizaram a mulher depois de receberem denúncia anônima de que havia grande quantidade de drogas na chácara da costureira.

No local, os agentes apreenderam pouco mais de 18 quilos de maconha, divididos em 15 tijolos, além de balanças de precisão e uma folha contendo anotações sobre o peso das drogas.

A detida confessou o crime, mas se negou a fornecer informações sobre a origem e o destino das drogas.