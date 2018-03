Cotia vai implantar a lei seca para combater a violência A cidade de Cotia, na Grande São Paulo, vai colocar em vigor a Lei Seca, aprovada pela Câmara Municipal, fechando os bares às 23 horas a partir do dia 26 de fevereiro. A iniciativa visa combater a violência, informou o secretário da Indústria e Comércio de Cotia, José Julio Resende Tagarela. Esta mesma lei deu certo nos municípios de Diadema e Embu, reduzindo a violência nestas duas cidades. Até que a lei entre em vigor, a Prefeitura deve iniciar uma campanha de conscientização no comércio local com o apoio de outdoors e outros recursos publicitários. Segundo Tagarela, no município, dos cerca de 700 estabelecimentos existentes, apenas 10% deve estar de acordo com lei. A idéia da Prefeitura de Cotia não multar os estabelecimentos. Por isso, a principio ninguém será multado. Quem descumprir a determinação por duas vezes receberá apenas uma notificação, mas na terceira reincidência a multa será de R$500,00, na quarta vez, o valor da multa dobra e se houver uma quinta vez, o estabelecimento será fechado. Na primeira versão da lei, o valor da multa para a primeira reincidência estava previsto em 2 salários mínimos, o equivalente a R$600,00.