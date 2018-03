Coutinho surpreende e disputará 2º turno Contrariando as pesquisas, o candidato do PSB ao governo da Paraíba, Ricardo Coutinho, levou as eleições ao 2.º turno. Apuradas todas as urnas, Coutinho teve 49,74% dos votos e o governador José Maranhão, que liderou as pesquisas, 49,3%.