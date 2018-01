CPF passa a ser emitido junto com a certidão de nascimento

Foi lançado nesta terça-feira, 1º, em São Paulo um novo serviço que permite a emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento em que é feito o registro da certidão de nascimento.

Os cartórios vão informar os dados do recém-nascido ou da pessoa a ser registrada pelo sistema online e, em seguida, o número do CPF será repassado e impresso na certidão. O serviço não terá custo e é feito por meio de convênio entre a Receita Federal e a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP).

Segundo Marcelo Barreto, superintendente substituto da Receita Federal em São Paulo, a medida será estendida nesta quarta-feira, 2, a todo o País. Atualmente, para ter acesso ao CPF, é preciso procurar um dos postos da rede conveniada (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e agências dos Correios) e pagar uma taxa de R$ 7,00.

De acordo com Barreto, a medida é uma demanda antiga da sociedade. Ele informou que, anualmente, são expedidos em São Paulo em torno de 500 mil CPFs.

Segundo o superintendente, o governo pretende lançar no primeiro semestre de 2016 o mesmo sistema para o caso de adolescentes que vão tirar o primeiro documento de identificação, o Registro Geral (RG)./AGÊNCIA BRASIL