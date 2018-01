CPI convoca diretores afastados após fuga Os deputados federais da CPI dos Presídios chegaram a um acordo ontem para convocar Diógenes Adolfo Alves Jubileu e José Aparecido Pereira dos Santos, diretores do Centro de Detenção Provisória (CDP 2) do Belém, na zona leste de São Paulo. Os dois foram afastados do cargo depois que a fuga do traficante de drogas Paulo Vieira de Aguiar foi descoberta.