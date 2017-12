CPI da Pedofilia recebe dados de 18.500 álbuns do Orkut

O advogado do Google no Brasil, Ivo Correa, entregou, nesta quarta-feira, 5, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia no Senado informações de 18.500 álbuns fechados do Orkut, suspeitos de conter imagens de pornografia infantil. Os álbuns foram identificados a partir de denúncias enviadas por usuários à ONG Safernet. Nesta quarta, o Plenário da Câmara iria votar o Projeto de Lei 1167/07, que torna crime quem adquire, recebe, oculta ou guarda material de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. A votação foi transferida para a manhã de quinta-feira. Veja também: O que prevê o Projeto de Lei 1167/07 Todas as notícias sobre a CPI da Pedofilia Esta é a segunda vez que a CPI pede a quebra de sigilo de páginas do Orkut e recebe os dados necessários à identificação de pedófilos que usam o site de relacionamento do Google. Em abril, foram entregues à CPI informações sobre 3.261 álbuns, as quais, após serem periciadas, levaram à identificação de mais de 500 pedófilos. Ao receber os novos dados, o presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES), disse acreditar na possibilidade de identificação de até sete mil pedófilos que utilizam os álbuns fechados para a divulgação de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. O senador também destacou o estreitamento das relações entre a CPI e o Google.