CPI diz que ainda não recebeu informações das caixas-pretas

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo da Câmara esclareceu, no início da tarde desta terça-feira, 31, que o que chegou na CPI foi o áudio do diálogo dos controladores de vôo com os pilotos do Airbus da TAM, acidentado no dia 17, captado pelos controladores. As informações das duas caixas pretas ainda não chegaram à CPI. A expectativa dos integrantes da CPI era de começar, no início da tarde desta terça-feira, a analisar as transcrições das caixas pretas do Airbus da TAM acidentado no dia 17 de julho. O anúncio foi feito pelo presidente interino da CPI, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na abertura dos trabalhos da CPI. Antes das 10 horas desta terça-feira, Cunha recebeu o áudio dos diálogos mantidos pelos controladores de vôo e os pilotos do avião da TAM. Cunha deve consultar os demais integrantes da CPI sobre o tratamento que dará às informações que estão sendo enviadas pela Aeronáutica. Cunha está no comando dos trabalhos, porque o presidente da Comissão, Marcelo Castro (PMDB-PI) está internado, em Brasília, tratando de uma diverticulite. Cunha anunciou, na abertura da reunião, que convocará novamente o presidente da Pantanal Linhas Aérea, Marcos Sampaio Ferreira, para depor na CPI, na próxima terça-feira. O depoimento estava marcado para segunda-feira, mas o presidente da Pantanal enviou atestado médico para justificar a ausência. Eduardo Cunha afirmou que o atentado médico se referia a estresse e, portanto, Ferreira deve ir depor à CPI. A CPI tem poderes para exigir a presença do convocado, mesmo sob coerção policial. Além do superintendente de empreendimento e engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho, devem ser ouvidos os depoimentos do presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, e do piloto da TAM, José Eduardo Brosco, que na véspera do acidente pilotou o Airbus que se acidentou no dia seguinte.