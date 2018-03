CPI faz sessão reservada para ouvir dados da caixa-preta

Os deputados da CPI do Apagão Aéreo transformou a sessão da manhã desta terça-feira, 7, em reservada, para poder ouvir os dados secretos da caixa-preta do Airbus da TAM que caiu em Congonhas no dia 17 de julho. O presidente da CPI, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e o relator, Marco Maia (PT-RS), começaram a sessão com os documentos sigilosos guardados no cofre da comissão e alertaram que a reunião poderia ser fechada CPI começa com dados sigilosos da caixa-preta do Airbus Após denúncia, CPI vai convocar diretora da Anac Maiores desastres da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Os dados serão divulgados apenas para os parlamentares da CPI, e contém informações sobre as conversas dos pilotos do Airbus da TAM com a torre de controle, a caixa-preta de áudio, documentos que já foram divulgados, e ainda a caixa-preta de dados, que ainda não foi revelada. Na reunião fechada, os deputados também vão poder pedir maiores esclarecimentos ao tenente-coronel-aviador Fernando Camargo, que preside a comissão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Em seu depoimento, que começou por volta das 10 horas, Camargo afirmou que a investigação sobre o acidente com o vôo 3054 da TAM deve ser longa. Segundo ele, as caixas-pretas do avião que caiu em Congonhas foram as primeiras coisas que os investigadores procuraram. Questionado sobre quando as investigações sobre o acidente vão de fato começar, Camargo afirmou que o Cenipa ainda não recebeu todos os documentos necessários para a investigação. Segundo ele, qualquer informação sobre o acidente que fosse divulgada antes das investigações poderia trazer sérias conseqüências à aviação brasileira. "Não tenho como opinar se eu ainda não tive a oportunidade de analisar o total de elementos da investigação que já existem", afirmou. Camargo contou aos deputados que a primeira reunião da comissão de investigações do Cenipa foi feita na quinta-feira, 2. Na ocasião, foram apresentados os participantes da investigação e os ritos que serão seguidos. "Além disso, pudemos ouvir a queixa formal do governo francês em relação ao acidente e à revelação do resultado antecipado das investigações", disse o coronel.