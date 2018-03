CPI ouve últimos contatos entre vôo 3054 e torre de Congonhas

A CPI do Apagão Aéreo ouviu, na manhã desta quinta-feira, 9, os últimos contatos da tripulação do vôo do Air Bus da TAM que caiu em Congonhas no último dia 17 de julho, com os controladores de vôo da torre do aeroporto de Congonhas. Um dos membros da CPI, o deputado Vic Franco (DEM-PA), pediu que a direção da CPI peça à Aeronáutica, a íntegra da fita das conversações da tripulação durante todo o vôo de Porto Alegre à São Paulo. O seu pedido foi aceito pelo deputado Eduardo Cunha, presidente em exercício da CPI da Crise Aérea. Um dos controladores admitiu que a velocidade do avião Air Bus quando desceu estava alta. E que se esperava que ele reduzisse, mas isto não ocorreu. "Manteve a velocidade no restante da pista, quando curva a esquerda e passa pela avenida Washington Luiz", disse Celso Domingos Alves. Ele narrou também que a torre, após constatar a queda do avião, adotou outras providências, como a interdição do aeroporto e desvio de aviões que estavam chegando para Cumbica. Um dos controladores, o Sargento Celso Domingues disse que o mesmo avião do desastre, no dia anterior, à tarde, pousou um pouco além da marca de toque. O relator Marco Maia (PT-RS) lembrou que o piloto que desceu com o Air Bus no dia anterior, disse que a pista estava escorregadia.