CPI pede que Detran cadastre carro batido A CPI das Operadoras de Seguros, da Assembleia Legislativa de São Paulo, vai apresentar um projeto de lei para criar no Detran um cadastro de veículos sinistrados em acidentes. O relatório da CPI foi aprovado ontem. Dessa forma, o órgão será informado sobre qualquer veículo que sofra danos em acidentes - de leves à perda total - e cujo proprietário acione a seguradora. O objetivo é impedir que as seguradoras leiloem sucatas de carros com documentos, o que é proibido por lei.