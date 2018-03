CPI quebra sigilo de suspeito de favorecimento e ouve Gaudenzi A CPI da Crise Aérea aprovou nesta quarta-feira, 5, requerimento apresentado pelo deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), pedindo a quebra o sigilo telefônico do dono da empresa Terminais Aduaneiros do Brasil (Taed), Carlos Ernesto Camargo. A comissão espera esclarecer denúncia feita pelo ex-presidente da Infraero José Carlos Pereira de que Camargo teria sido beneficiado pela ex-diretora da Anac Denise Abreu. Além disso, outros 14 requerimentos de convocação de autoridades e de informações foram aprovados. Entre as autoridades a serem convocadas está o superintendente de Segurança Operacional da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Marcos Tarcísio Marques dos Santos - por sugestão do deputado Vic Pires Franco (DEM-PA). Os integrantes da comissão estão reunidos no plenário 4 e ouvem neste momento o depoimento do presidente da Infraero, Sérgio Maurício Brito Gaudenzi. (Com informações da Agência Câmara)