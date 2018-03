CPI vai pedir íntegra da caixa-preta do vôo 3054 à FAB

O vice-presidente da CPI do Apagão Aéreo na Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que preside interinamente a sessão desta quinta-feira, afirmou que vai pedir à Aeronáutica o envio de todo o áudio gravado pela caixa-preta do Airbus A320 da TAM, que explodiu ao tentar pousar no Aeroporto de Congonhas e deixou 199 mortos, em 17 de julho. O pedido foi confirmado pelo vice-presidente da CPI após o deputado Vic Pires (DEM/PA) reclamar que se a gravação entregue à CPI representar apenas os 30 minutos anteriores ao acidente, ela não mostrará a realidade dos atos. "Já ouvi trechos que me deixam com muitas dúvidas. A aeromoça, por exemplo, pergunta no começo do vôo se o vôo iria descer em Congonhas. Quando tive acesso à caixa-preta do Legacy na íntegra é que pude concluir que os americanos não sabiam a funcionalidade do avião. Apenas a íntegra ajudou a tirar essa conclusão", disse Vick.