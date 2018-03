CPI vai reproduzir diálogo de pilotos antes do acidente da TAM A CPI do Apagão Aéreo na Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 9, a reprodução de aproximadamente 30 minutos de áudio da degravação da caixa-preta do Airbus A320 da TAM, que explodiu no dia 17 de julho. A CPI ouve nesta quinta-feira os controladores de tráfego aéreo Eduardo Pires Dayrel, Ziloá Miranda Pereira, Luana Morena Maciel Araújo e Celso Domingos Alves Júnior. Eles estavam na torre do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo) no momento do acidente com o Airbus da TAM, no último 17 de julho. Segundo o controlador Celso Domingos Alves, após a autorização do pouso do vôo, os controladores visualizaram aparentemente normal. Segundo ele, na reta final, a aeronave tocou aparentemente normal o solo. "Após o toque na pista ele, parece que não teve certa velocidade no cumprimento total da pista. Acompanhei quando teve o 'vira, vira, vira' que chamou atenção da torre toda", disse.