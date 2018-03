CPT é ligada à estrutura da Igreja Católica A Comissão Pastoral da Terra é ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Também faz parte de organizações internacionais como a Pax Christi Internacional e a Right Livelihood Foundation. Defende a execução de uma ampla reforma agrária no Brasil. Nos anos 70 e 80 incentivou a formação do Movimento dos Sem-Terra (MST) e até hoje continua a apoiar as ações dessa organização.