CPT vai ao ministro da Justiça pedir que investigue ameaças

Entre eles aparece a religiosa Leonora Bruneto, de Mato Grosso. Segundo a CPT, ela tem sido ameaçada por sua atuação em defesa dos grupos de sem-terra pelas denúncias que já fez sobre a existência de trabalho escravo na região dos municípios de Novo Mundo e Peixoto Azevedo.

A CPT, que é vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também levará ao ministro um relatório com o balanço das pesquisas que realiza, há 25 anos, sobre conflitos agrários no País. / ROLDÃO ARRUDA