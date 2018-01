CPTM e Metrô terão esquema especial para fim do horário de verão Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e as linhas de metrô (exceto linha 5-Lilás) funcionarão por uma hora a mais na noite sábado, por causa do fim do horário de verão. À meia-noite do dia 18, os relógios serão atrasados em uma hora. Com isso, os o Metrô e a CPTM funcionarão até a segunda meia-noite do sábado. De acordo com a assessoria de imprensa da CPTM, os Centros de Controle Operacionais e as demais áreas técnicas da companhia estão preparadas para a alteração do horário que irá gerar viagens extras, estendendo a circulação por mais 60 minutos. O mesmo acontecerá com as linhas do metrô, que atende de segunda a sexta-feira, das 4h40 à 0h15. As 83 estações comerciais da CPTM funcionam diariamente das 4 à meia-noite. Embora as bilheterias fechem à meia-noite, o fluxo de passageiros pelo sistema geralmente segue até 1h15 da madrugada.