CPTM monta esquema de trens para feriado em SP A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), montou esquema especial de operação para o feriado prolongado de Corpus Christi (19/06), nas suas seis linhas. Como a empresa não atende a terminais rodoviários e a demanda diminui bastante, a circulação dos trens é alterada nessas ocasiões, embora o horário de funcionamento siga invariavelmente das 4h00 à meia noite. Na quinta-feira (19/06) e no domingo (22/06), dias de baixo movimento, 70% das composições estarão à disposição dos usuários. Na sexta-feira (20/06), os trens circularão com a frota total. Já no sábado (21/06), a operação será realizada com cerca de 80% dos trens disponíveis. Serviços Os postos de atendimento aos usuários que prestam serviços de venda de bilhete escolar, vale-transporte, emissão de carteiras a usuário especial, emissão de passe para trabalhadores desempregados, achados e perdidos e os balcões localizados nas estações, estarão fechados de quinta-feira (19/06) ao domingo (22/06), retomando suas atividades na segunda-feira (23/06). Já quem ligar para o 0800-550121, poderá deixar recado na secretária eletrônica, que os funcionários entrarão em contato posteriormente.