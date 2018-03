CPTM vai lançar edital para estacionamento

Seguindo o exemplo do Metrô, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também vai construir estacionamentos perto das estações e integrar o serviço à rede. O primeiro será na região da Marginal do Pinheiros, junto da Estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda, que vai de Osasco ao Grajaú. O edital da licitação será lançado nesta semana e a previsão é que o serviço comece a funcionar no segundo semestre. O estacionamento da CPTM para a integração "carro-trem" será quase seis vezes maior que o instalado em dezembro do ano passado pelo Metrô na Estação Santos-Imigrantes. (Linha 2-Verde). O empreendimento será construído em área de 20 mil metros quadrados, com capacidade para 770 carros. A empresa vencedora da concorrência executará obra e operação. A CPTM vai adotar o sistema "e-fácil estacionamento", o mesmo do Metrô. Por meio de um cartão recarregável, o usuário pagará para estacionar o veículo e poderá utilizar trem, metrô e ônibus municipal. O usuário terá direito a duas passagens de transporte público - ao passar o cartão no validador das catracas, a quantia não é descontada. A permanência dos veículos pode ser de até 12 horas, sendo que cada hora excedida terá um acréscimo de R$ 1. O estacionamento vai funcionar das 4h30 à 1h30. "Tem muitas pessoas que não utilizam o nosso sistema, porque moram longe das estações, então preferem seguir todo o caminho de carro", diz o presidente da CPTM, Sérgio Avelleda. "Com o estacionamento, nós vamos oferecer opção vantajosa em termos financeiros e com conforto", diz. A companhia está realizando estudos para implantar o mesmo modelo de estacionamento em outras estações e linhas. A CPTM ainda não definiu o valor da tarifa do estacionamento, mas adianta que será uma quantia que "incentive a integração trem-carro". Na Estação Santos-Imigrantes, os usuários pagam R$ 8,45 por 12 horas. O estacionamento do Metrô atraiu usuários e atualmente registra lotação todos os dias. No primeiro dia de funcionamento, em 22 de dezembro, somente 20 usuários pararam no local para fazer integração. O movimento cresceu e a capacidade de 117 vagas passou a ser excedida. O estacionamento registra uma média de 260 veículos nos dias úteis e, por isso, muitos usuários precisam deixar as chaves com os manobristas. Entre dezembro e o fim de março, o local recebeu aproximadamente 13,5 mil veículos. O Metrô pretende abrir outro estacionamento, ao lado do existente, para aumentar a capacidade. Além disso, deve ser inaugurado ainda neste mês um estacionamento na região da Estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) e outros sete estão em fase de projeto, com licitações previstas para 2010. NÚMEROS 770 vagas são projetadas para estacionamento da CPTM ao lado da Estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda 7 áreas para instalação de estacionamentos na CPTM estão com projeto de licitação previsto para 2010 260 veículos estacionam por dia, em média, em área ao lado de estação do Metrô