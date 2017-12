Cratera engole sete casas e interdita 40 em Monte Alto Em razão de uma gigantesca cratera aberta em uma rua de Monte Alto, a 350 quilômetros da Capital, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros tiveram de interditar parte do bairro Jardim Paulista I, nesta terça-feira, 6. Sete casas já foram engolidas pelo buraco. O motivo é uma voçoroca, um fenômeno geológico causado geralmente pela chuva que cai em terrenos com pouca vegetação. Ninguém ficou ferido. Das casas que desabaram, duas tinham sido interditadas, três estavam vazias pois os moradores haviam saído para o trabalho, e duas foram esvaziadas rapidamente no momento em que a estrutura já dava sinais de que iria ruir. Duas máquinas e um caminhão da Prefeitura, que trabalhavam na obra, também foram tragados pela erosão. Obras de contenção da voçoroca foram iniciadas havia duas semanas e não foram concluídas a tempo. Outras 40 residências da região também tiveram de ser desocupadas, deixando cerca de 200 pessoas desalojadas. Parte foi transferida para casa de parentes e parte para o ginásio de esportes da cidade. O local atingido pela voçoroca é uma área que foi aterrada e posteriormente loteada. Nos últimos 40 dias, a chuva chegou a 740 milímetros na cidade, o que agravou o problema.