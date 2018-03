Cratera no Rodoanel causa interdição no acesso à Raposo Os motoristas que utilizam o Rodoanel Mario Covas encontram congestionamento acima do normal na manhã desta quarta-feira. Segundo o Desenvolvimento Rodoviário SA (Dersa), um buraco que se formou na tarde de terça-feira, na altura do acesso à Rodovia Raposo Tavares e um caminhão que tombou durante a tarde de terça-feira, ainda complicam o trânsito no local. A lentidão chegava a 11 quilômetros, no sentido Bandeirantes, entre a Raposo Tavares e a Castello Branco, no sentido interior. Por volta das 17 horas de terça-feira, a pista cedeu abrindo um buraco de 3 metros de diâmetro por 1,5 metro de profundidade. Técnicos que vistoriaram o local apontaram como causa o entupimento de um bueiro, que fez acumular a água das chuvas ali, removendo a terra que sustentava a pista e ocasionando a mais recente cratera. "Pequeno. O buraco é relativamente pequeno", frisou o secretário dos Transportes Mauro Arce, presente ao local. "Foi um solapamento da pista causado pelo entupimento de um bueiro que vai impedir que os carros passem pelo trecho", avaliou. Ainda segundo o secretário, durante a madrugada seria construída uma pista auxiliar no canteiro de obras da alça de acesso do Rodoanel, na expectativa de que, durante a manhã desta quarta-feira, o trecho estivesse liberado. "Mas é prudente que as pessoas evitem este ponto. Estaremos operando com uma pista provisória, com menos conforto, quem tem a intenção de usar Rodoanel no sentido sul, sentido Raposo, deve pensar bem porque vai ter andar 4 km a mais para ir e para voltar, num trânsito congestionado." Arce disse ainda que a obra definitiva para o buraco deve estar pronta em três dias. Passam pelo trecho interditado cerca de 40 mil veículos por dia, fato que pode ser agravado nesta terça-feira com a véspera do feriado de quinta-feira.