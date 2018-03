Creci oferece avaliação grátis de imóveis para indenizações Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), José Augusto Viana Neto, afirmou nesta terça-feira que as famílias que tiveram seus imóveis inutilizados pelo acidente na futura Estação Pinheiros no metrô e que não voltarão a morar no imóvel, receberão gratuitamente um documento com a avaliação do preço das casas. Segundo ele, os corretores especialistas em avaliação se reunirão e estarão à disposição dos interessados para proceder a aaálise dos imóveis. "Será considerada a valorização que as casas e o comércio sofreriam com a nova estação do metrô na vizinhança" , diz o presidente do Creci. Só os moradores que definitivamente não irão mais retornar aos imóveis poderão usufruir da avaliação gratuita. "A idéia é dar uma segurança para os moradores, com uma analise técnica de profissionais especializados, que poderão quantificar exatamente o valor das eventuais indenizações", afirma Viana. Os interessados em receber a análise da possível indenização devem procurar site do Creci ou telefonar para instituição a partir de quarta para receber informações de como proceder. Valorização Apesar da promessa do Creci, Pedro Estevam Cerrano, professor de direito constitucional da PUC-SP, afirma que qualquer indenização não deve levar em consideração a possível valorização dos imóveis com a Estação Pinheiros do metrô, que "ainda está longe de ser erguida". "Na minha opinião, o valor potencial das casas, principalmente do comércio após a construção do metrô, não está agregado atualmente aos imóveis", diz especialista. "Para todos os fins jurídicos, deveria ser considerado o valor no momento da ocorrência (o dia do desmoronamento)".