Credores processam Marta Suplicy O Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder Público (Madeca) formalizará amanhã, às 14 horas, denúncia por crime de responsabilidade contra a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), acusando-a de manipular o orçamento municipal para fraudar os direitos de mais de 100 mil credores de precatórios alimentares. O documento será entregue por uma comissão de idosos ligados àquela entidade ao procurador-geral da Justiça, Rodrigo César Rebello Pinho, na sede do Ministério Público Estadual (MPE). A iniciativa poderá pôr em risco o futuro de Marta. Nos termos da legislação que rege a matéria o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, integrado pelos 25 desembargadores mais antigos, terá 90 dias para julgar o processo.