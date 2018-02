Crescimento atende a ''demandas do Estado e da sociedade'', alega agência A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) reconhece o aumento real no orçamento da instituição, mas o atribui ao que chama de "processo de evolução e desenvolvimento do órgão em conformidade com as demandas do Estado e da sociedade". "Em razão disso, a Abin aumentou o número de superintendências e subunidades de 12 em 1999 para 26 em 2010, criou adidâncias (postos de adido civil) no exterior, recebeu novos servidores por meio de concursos públicos em 2004 e 2008 e teve a implementação de um plano de carreiras e cargos em 2008, colocando a remuneração da carreira de inteligência em um patamar mais próximo da realidade de outras carreiras de Estado", informa a Abin, por meio de nota.