Criança de 11 anos é baleada dentro de escola no Rio

RIO - Uma criança de 11 anos foi baleada dentro da quadra da Escola Municipal Espírito Santo, no bairro Cavalcanti, na zona norte do Rio, na tarde dessa quarta-feira, 25. A menina foi atingida no braço direito e passaria por uma cirurgia nesta quinta-feira, 26. Ela foi atendida no Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte.

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda), não houve operação no morro Juramento, que fica próximo a escola, no momento.

O batalhão informou ainda que "não foi acionado para a ocorrência da estudante ferida na escola". Já a Polícia Civil não se pronunciou sobre o caso e, às 17h20 desta quinta-feira, 26, enviou nota afirmando que estava "verificando as informações com a delegacia".