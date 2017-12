Criança de 2 anos morre queimada dentro de casa em SP Um menino de 2 anos morreu queimado e sua irmã, de 3 anos, ficou ferida nas pernas e nos braços após um incêndio tomar conta da casa onde eles estavam, no Jardim João XXIII, na zona oeste de São Paulo. Segundo policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão, vizinhos acionaram os Bombeiros por volta das 1h30 da madrugada desta sexta-feira. A mãe das crianças, que não estava no imóvel no momento do incêndio, havia deixado uma vela acesa em razão da falta de energia. Uma terceira criança conseguiu sair ilesa do incêndio. A polícia informou que os pais das crianças estão separados e a mãe delas, que ainda não foi localizada, estaria trabalhando. A menina de 3 anos foi encaminhada ao Hospital das Clínicas. O caso está foi registrado no 75º Distrito Policial, do Jardim Arpoador.