Criança de 5 anos morre afogada em piscina de hotel na Bahia

SALVADOR - Um menino de 5 anos morreu, na tarde desta terça-feira, 14, depois de se afogar na piscina do Bahia Othon Palace, um dos hotéis mais conhecidos de Salvador (BA), na Praia de Ondina.

Identificado como João Vitor Santos de Queiroz, natural de Ribeira do Pombal, no interior baiano, o menino teria se afogado e tido uma parada cardiorrespiratória no início da tarde. Ele chegou a ser reanimado, ao lado da piscina, por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros, mas não resistiu a uma segunda parada cardíaca, dentro da ambulância, por volta das 15h30, quando era removido para o Hospital do Subúrbio.

Segundo agentes da 7ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada, ainda não é possível esclarecer as circunstâncias que levaram ao afogamento do menino. O hotel ainda não se pronunciou sobre o caso.