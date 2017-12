Criança de 6 anos morre em deslizamento em Macaé

RIO – As fortes chuvas que caem sobre o norte do Estado do Rio de Janeiro desde o fim de semana fizeram pelo menos uma vítima. Em Macaé, um menino de seis anos, ainda não identificado, morreu em um deslizamento no Morro do Santana. No local, quatro casas acabaram atingidas pela terra. Militares do Corpo de Bombeiros auxiliam técnicos da Defesa Civil na desocupação de outras casas em áreas de risco no local.

A Defesa Civil de Macaé alerta para áreas em que existem alagamentos e para os riscos de queda de barreiras em vários pontos da cidade. Na manhã desta segunda-feira, 2, o site da Prefeitura de Macaé exibia uma solicitação para que os moradores da cidade evitassem sair de casa "devido à consequência das chuvas da madrugada". As aulas da rede municipal também foram suspensas, devido às más condições de tráfego e ao risco de alagamentos.

Conforme o sistema de alerta de cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), os Rios São Pedro e Macaé estão em alerta máximo – o que significa que há riscos de transbordamento. Os Rios Murié, em Laje do Murié, e Carangola, em Porciúncula, estão em situação de alerta.