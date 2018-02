Criança de três anos morre em assalto no Rio Grande do Sul O menino Guilherme de Oliveira Frezze, de três anos, morreu atingido por tiros disparados por assaltantes, no início da noite desta segunda-feira, em Estância Velha, no Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. Os ladrões tentaram abordar o carro conduzido pelo pai do garoto, que percebeu o cerco e acelerou para tentar escapar. Um dos assaltantes atirou e acertou a cabeça da criança, que chegou ao hospital sem vida. A mãe de Guilherme também estava no automóvel. Os adultos não foram atingidos. A Brigada Militar e a Polícia Civil começaram a fazer uma varredura na região, mas até às 23 horas não tinham pistas dos criminosos.