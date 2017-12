Criança é abandonada em banheiro público em Piracicaba

Uma criança recém-nascida foi encontrada neste domingo, 17, dentro do banheiro público de um terminal de ônibus no centro, em Piracicaba, região de Campinas. Uma mulher que passava pelo local ouviu o choro do bebê e viu a menina enrolada em um cobertor. Ela chamou a Guarda Civil, que acionou a Policia Civil e o Conselho Tutelar. A menina foi levada para a Santa Casa e passa bem. Ela teve a idade estimada em dez dias, e ainda mantinha o cordão umbilical quando deu entrada no pronto-socorro, segundo o delegado plantonista João Batista Vieira de Camargo. Não há pistas da mãe ou do autor do abandono que, se identificado e condenado, pode pegar até 6 anos de prisão, por abandono de incapaz. O caso será encaminhado à Delegacia da Mulher. Esse é o segundo registro de recém nascido abandonado na cidade em tempos recentes. Em março de 2006, recém nascida dormia dentro de uma caixa de sapatos ao pé de um túmulo do Cemitério Parque da Ressurreição, no Jardim Caxambu.