Criança é abandonada em casa de veraneio Uma criança de aproximadamente 1 ano e meio de idade foi abandonada, na terça-feira, em uma casa de veraneio na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O menino, aparentemente saudável, foi deixado com uma mala de roupas e sapatos novos no quintal da residência, que estava fechada. Andando e chorando, ele mesmo abriu o portão da casa com facilidade e começou a caminhar sem rumo pela calçada. Os vizinhos da casa de veraneio e alguns turistas viram a criança e avisaram a polícia. O menino passou por uma avaliação médica, está com peso e saúde boa, e foi encaminhado para o abrigo municipal, onde ficam outras crianças que são retiradas das famílias por problemas judiciais. De acordo com o Conselho Tutelar de Caraguatatuba, o menino não fala, o que dificulta saber os primeiros nomes dos pais para uma possível identificação. Até que a polícia investigue a filiação da criança, ela ficará sob a guarda da Vara da Infância e Juventude. Em seguida será encaminhada para adoção, que segue uma fila de casais cadastrados pela Justiça. COMOÇÃO O aparecimento da criança levou várias pessoas a procurar o Conselho Tutelar de Caraguatatuba. "Muitos da região, de São José dos Campos, telefonavam se oferecendo para adotar a criança, mas, como em outros casos, segue-se a lista de casais da Justiça", informaram os conselheiros.