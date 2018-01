Criança é atingida por bala perdida no Revéillon no RS

PORTO ALEGRE - Um menino de cinco anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida durante as celebrações de final de ano em Gravataí, na Grande Porto Alegre, na madrugada deste domingo, 1º. De acordo com a Brigada Militar, a criança estava acompanhada dos pais em frente à própria casa, no bairro Caça e Pesca.

A família assistia à queima de fogos de artifícios quando a mãe percebeu o choro do filho. A criança tinha um ferimento provocado por bala, próximo à orelha.

O estado de saúde da vítima não foi revelada pelo Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde ele foi internado. A Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, trabalha com a hipótese de que os tiros foram disparados para o alto durante as comemorações do Ano Novo e que o projetil tenha acertado, acidentalmente, o menino.