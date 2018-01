Criança é atingida por tiro em área próxima à Fan Fest de Fortaleza

Atualizada às 20h36

FORTALEZA - Um garoto de sete anos foi atingido por uma bala perdida durante tumulto, no final da noite desta terça-feira, 17, em área próxima à Fifa Fan Fest de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema. O menino foi levado numa ambulância do Serviço Médico de Urgência (Samu) para o Instituto Dr. José Frota.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que um maior foi preso e um menor foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar por causa do disparo. Segundo informações preliminares obtidas pela polícia, os acusados teriam disparado contra uma gangue rival. A criança, que foi atingida de raspão, passa bem e permanece em observação.

Com o adolescente, de 16 anos, foi apreendida uma pistola 38 e cinco munições. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado por tentativa de homicídio. O adolescente tinha um mandado em aberto por porte ilegal de arma de fogo. Ele já respondia por roubo.

Marcos de Souza Alves, de 19 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), responsável pela área da ocorrência, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.Ele foi reconhecido como a pessoa que teria efetuado o disparo, apesar de o adolescente ter assumido a autoria do tiro.