Criança é baleada durante tentativa de fuga de motorista em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um menino de sete anos foi baleado no início da madrugada desta segunda-feira, 19, durante uma abordagem policial, na zona leste de Porto Alegre. O fato ocorreu na Avenida Elias Cirne Lima, bairro Partenon, quando o motorista do carro no qual a criança estava furou uma barreira da Brigada Militar. Os agentes atiraram em revide e o garoto acabou atingido. Seu quadro de saúde não foi divulgado.

Conforme os policiais, os agentes estavam em uma barreira quando avistaram uma caminhonete Hyundai Santa Fé se aproximar. O veículo, que havia sido roubado na tarde de domingo, já estava sendo procurado. Os policiais, então, teriam solicitado para que o condutor parasse. Entretanto, o motorista aumentou a velocidade e jogou o carro contra os policiais.

Os agentes conseguiram desviar, mas abriram fogo. O motorista, cuja identidade não foi revelada, foi atingido e acabou preso. Ele possui antecedentes por roubo e receptação. Com ele estava uma mulher e o menino, que seria enteado do condutor.

O garoto foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Procurada, a instituição afirmou que não estava autorizada a dar informações sobre o estado de saúde da vítima.

O motorista também foi hospitalizado. Sua situação não foi divulgada. Ele permanece sob custódia policial, enquanto a mulher, que não se feriu, foi levada para prestar esclarecimentos.