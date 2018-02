Criança e mulher são baleadas em tiroteio na Grande SP Um confronto entre policiais e dois homens deixou duas pessoas feridas em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 2. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um mulher, cuja identidade não foi revelada, foi atingida por uma bala perdida no braço e uma criança de 5 anos, na cabeça. A mulher foi internada no Hospital de Itapecerica e a criança passou por uma cirurgia no Hospital Pirajuçara, em Taboão da Serra, no início desta tarde. De acordo com informações preliminares, dois homens teriam roubado um supermercado no bairro Jardim Sampaio, e, na saída, ocorreu o tiroteio. Na fuga, a dupla acessou a contramão da Rodovia Régis Bittencourt, ainda disparando contra a polícia. Eles bateram o carro, mas conseguiram entrar num matagal e escapar.