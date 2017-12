Criança morre após engolir cocaína do pai Um menino de 2 anos morreu na noite de anteontem após engolir um papelote com cinco gramas de cocaína, que supostamente seria de seu pai. Com convulsões e sintomas de engasgamento, ele foi levado a um hospital de Ponta Porã, a 320 quilômetros de Campo Grande (MS), e morreu horas depois de parada respiratória. O caso foi comunicado à Polícia Civil pelos médicos. O Conselho Tutelar também recebeu denúncia sobre a ingestão da droga pela criança.