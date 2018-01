Criança morre após ser esquecida pelo pai no carro em Santa Rosa-RS

PORTO ALEGRE - Uma menina de 11 meses morreu desidratada depois de ter sido esquecida pelo pai dentro de um automóvel em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, durante a tarde de quinta-feira, 17. O pai, o delegado de polícia José Enilvo Soares de Bastos, levaria a filha Alice Bastos para a creche, mas foi diretamente para o turno da tarde de trabalho. Ao chegar à delegacia, fechou o carro e foi cuidar de seus afazeres.

Por volta das 18 horas, recebeu um telefonema da mulher, que se deu conta do esquecimento, e correu até o veículo. A criança foi levada a um hospital, mas não reagiu às tentativas de reanimação. Colegas do delegado disseram à imprensa local que ele estava muito envolvido com o trabalho nos últimos dias. Em estado de choque, Bastos ficou internado sob acompanhamento de um psiquiatra.