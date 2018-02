Criança morre atingida por bala perdida em tentativa de roubo na Bandeirantes

Uma criança de 9 anos morreu e outra de 3 anos foi atingida no pé, após um tiroteio no km 98 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas (SP), na noite desta sexta-feira. Criminosos tentaram roubar um caminhão carregado com computadores, acabaram trocando tiros com os seguranças da escolta e atingiram os dois irmãos, que são de Belo Horizonte e estavam com a família em um carro parado do outro lado da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária, os assaltantes em dois carros modelo Corolla fecharam o caminhão, que havia saído da fábrica da Dell, em Hortolândia (SP), e seguia para Barueri, com uma carga avaliada em R$ 460 mil.

Um dos carros abordou o caminhão e outro o veículo dos seguranças, que faziam a escolta. Por volta das 20h, começou o tiroteio. Os assaltantes estavam armados com fuzis e dispararam contra o carro da escolta que parou no canteiro central da pista. No momento da troca de tiros, as vítimas estavam paradas no acostamento, na pista sentido inverso, pedindo informações para funcionários da concessionária da rodovia.

A AutoBAn informou que um veículo da concessionária havia parado no km

97 para prestar socorro a um usuário, quando o Gol das vítimas, com placas de Belo Horizonte (MG), estacionou para pedir informações.

No veículo estavam as duas crianças atingidas, a mãe e os avós. A troca de tiros começou quando o avô estava fora do carro conversando com o funcionário da concessionária. As crianças, com a mãe e a avó, estavam dentro do veículo aguardando. Um dos disparos atingiu Eric Meira de Oliveira, de 9 anos, no abdômen. Ele morreu no local. Outro tiro acertou no pé o irmão, Andrei Meira de Oliveira, de 3 anos. Ele foi internado no Hospital Celso Pierro, da PUC-Campinas.

A família, que mora em Belo Horizonte, retornava de em férias em Joinville (SC) e seguia viagem para Engenheiro Coelho (SP), para passar a noite na casa de familiares. Segundo informaram para a polícia, neste domingo eles seguiriam para Minas.

Um dos seguranças também levou quatro tiros e foi internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas. Os disparos atingiram costas, braço e perna.

Os criminosos fugiram sem levar a mercadoria e ninguém foi preso. Os carros da família e da AutoBAn ficaram cravejados de bala.