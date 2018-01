Criança morre com 34 facadas durante assalto em Porto Alegre

Um menino, de 10 anos morreu na noite desta terça-feira, 2, após levar 34 facadas durante um assalto à sua residência, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Dois menores, ambos com 17 anos, invadiram uma casa no condomínio Rubem Berta por volta das 18 horas de ontem e se depararam com o garoto, que conseguiu avisar os vizinhos. Ele foi esfaqueado e morreu no local.

Os assaltantes conseguiram fugir levando pequenos objetos,entre eles um receptor de TV a cabo. Segundo a Brigada Militar, um dos suspeitos era viciado em crack. Após duas horas de procura pelos bandidos, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar conseguiram prender um dos suspeitos com a ajuda da comunidade, que também fez justiça com as próprias mãos matando o outro bandido, segundo a Brigada Militar.

O suspeito, que foi agredido pelos moradores do bairro, chegou a ser levado para o hospital Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.