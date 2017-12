Criança morre com tiro em depósito de gás em Belo Horizonte

O menino Vanderson, de 8 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 18, após ser baleado acidentalmente no peito dentro de um depósito de gás, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele e o irmão, de 9 anos, estavam no local, na Rua Calumbi, por volta das 9 horas, quando aconteceu o acidente. A arma que teria sido usada no crime pertence ao dono do depósito, de 50 anos, que foi preso. A polícia ainda não tem informações de quem teria atirado no garoto. O menino chegou a ser socorrido no Hospital JK, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames.