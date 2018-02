Criança morre com um tiro na cabeça na zona norte do Rio Um menino de 6 anos morreu, na tarde deste domingo, na região da Penha, subúrbio da zona norte da capital fluminense, ao ser atingido por um tiro disparado supostamente por um bandido, ainda não identificado. Iago Silva brincava na porta de sua casa, na Favela de Vila Cruzeiro, quando foi atingido na cabeça. Mesmo encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas e transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, a criança não resistiu. Segundo moradores da comunidade, não ocorria nenhuma operação policial na favela no momento em que Iago foi baleado. O autor do disparo segue foragido. O caso foi registrado no 22º Distrito Policial, da Penha.