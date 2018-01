Criança seqüestrada é libertada Uma criança, que teria sido seqüestrada no mês de abril, foi libertada na noite desta segunda-feira em São Paulo. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) ainda não tem informações detalhadas sobre o caso. No cativeiro, cujo endereço ainda não foi divulgado pela PM, foi apreendido um fuzil, um colete à prova de bala e outra arma. Não há notícias sobre seqüestradores detidos. O caso será registrado no 75º Distrito Policial do Jardim Arpoador.