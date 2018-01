Crianças de 10 anos roubam dona de casa Armados com um revólver, dois meninos e uma menina aparentando no máximo 10 anos de idade assaltaram a dona de casa Adelaide Martins, de 53 anos. Ela estava acompanhada por duas vizinhas e foi atacada ao chegar em casa anteontem por volta de 19 horas, no Jardim São Lourenço, em Campo Grande (MS). Adelaide, que ficou sem a bolsa, os documentos e R$ 200, disse que as crianças gritaram "é um assalto, não é brincadeira".