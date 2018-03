Crianças morrem atropeladas após deixar escola em Jacareí

Duas crianças morreram atropeladas, por volta das 11 horas desta quinta-feira, 12, quando voltavam da escola, no bairro do Parque dos Príncipes, em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba.

Os irmãos Jayne Damasceno Flauzino, de 4 anos, Euclides Batista Flauzino, 5, e um adolescente de 13 anos caminhavam pelo canteiro central da Avenida Dom Pedro I quando foram atingidos por uma Kombi da Prefeitura.

Testemunhas informaram à policia que o veículo oficial foi atingido por um caminhão e que o motorista da Prefeitura, ao perder a direção, invadiu o canteiro e atropelou as crianças, só parando após bater contra um poste.

Jayne morreu no local; Euclides foi encaminhado à Santa Casa da cidade, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O garoto mais velho sofreu apenas escoriações.

Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que a avenida onde aconteceu o acidente é sinalizada e tem fiscalização eletrônica com radar móvel para coibir o excesso de velocidade.

A Prefeitura também afirmou vai dar toda a assistência à família das crianças. Até as 4h30 os corpos das crianças ainda eram velados. O enterro ocorre no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.