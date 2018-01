Crianças vivendo sem higiene são retiradas do lar em Franca O Conselho Tutelar de Franca, na região de Ribeirão Preto, encaminhará na sexta-feira, 3, o caso de três crianças (irmãos de dois, três e cinco anos) que foram encontradas vivendo num ambiente sem higiene dentro de um apartamento. A situação foi flagrada na noite de quarta, 1º, no bairro City Petrópolis, após denúncia anônima. As crianças estavam com o pai, que está desempregado - a mãe abandonou a família há algum tempo. Segundo o conselheiro tutelar Lucas Verzola, as crianças conviviam com mau cheiro e muitas baratas. "A situação estava crítica e as baratas andavam sobre as crianças que dormiam", disse ele. As crianças foram levadas a uma casa abrigo e o promotor da Infância e da Juventude, Augusto Arruda Neto, analisará o caso na sexta. Devido à divulgação do fato, vários populares se dispuseram a ajudar na limpeza do apartamento.